Глава министерства обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, освободившим населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко», — говорится в сообщении.

19 сентября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенные пункты Георгиевка и Желанное Первое. По данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, а также горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины.

Кроме того, были уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов.

18 сентября британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что военные ВСУ не смогут удержать оборону в городах Часов Яр и Торецк. По мнению эксперта, в конце концов эти территории перейдут по контроль российских войск.

Ранее Белоусов обсудил с главами приграничных областей вопросы защиты населения.