В течение недели в плен сдались 53 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 военнослужащих Вооруженных сил Украины», — добавили в ведомстве.

Также министерство обороны России заявляло, что подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Успеновка и Борки.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки безуспешно пытались провести контратаки в направлении трех населенных пунктов — Малая Локня, Кремяное и Любимовка. В результате украинские войска потеряли до 30 человек. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили технику противника, включая артиллерийскую установку «Гвоздика» и бронированные машины.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.