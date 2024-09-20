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Стало известно, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

МО РФ: за неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 53 бойца ВСУ

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение недели в плен сдались 53 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 военнослужащих Вооруженных сил Украины», — добавили в ведомстве.

Также министерство обороны России заявляло, что подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Успеновка и Борки.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки безуспешно пытались провести контратаки в направлении трех населенных пунктов — Малая Локня, Кремяное и Любимовка. В результате украинские войска потеряли до 30 человек. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили технику противника, включая артиллерийскую установку «Гвоздика» и бронированные машины.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.

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