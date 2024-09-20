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Российские военные за сутки отразили несколько попыток ВСУ прорваться в Курскую область

МО РФ: военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

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Global Look Press

Российские солдаты за сутки отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в районе двух населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, противника ликвидировали в направлении поселков Новый Путь и Медвежье. В итоге противник потерял до 60 человек и два танка, в том числе Leopard. Также противник потерял три шведские боевые машины пехоты CV-90, четыре боевые бронированные машины и инженерную машину разграждения.

Также в Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard в Курской области. По информации телеканала RT, 21-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросила бронегруппу с шведскими Stridsvagn 122 в район населенного пункта Веселое, где они были обнаружены российскими войсками. По машинам был нанесен удар FPV-дронами, в результате чего одна из них полностью выгорела.

Ранее в США назвали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом.

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