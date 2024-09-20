Украинский беспилотник атаковал Энергодар

Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар с помощью беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Энергодарского городского округа.

Уточняется, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.

По информации администрации, дрон был сбит в воздухе.

18 сентября украинские беспилотники массово атаковали Энергодар в Запорожской области. В результате удара был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, атаки Вооруженных сил Украины приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

В начале сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС не будут перезапускать реакторы, пока не решатся вопросы безопасности объекта. По его словам, в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на станции российские саперы нашли взрывоопасные боеприпасы неподалеку от нее.

Гросси также описывал ситуацию на ЗАЭС как нестабильную и хрупкую. В преддверии своей поездки на объект он призывал «любой ценой» не допустить ядерной аварии.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что АЭС не могут быть военной целью.