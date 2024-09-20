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СК установил всех причастных к убийству военкора Рассела Бентли

СК завершил расследование дела об убийстве в ДНР военкора из США Бентли

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Нина Зотина/РИА Новости

Российский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке добровольца из США Рассела Бентли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что следователи установили всех лиц, которые причастны к гибели Бентли, а также обстоятельства преступлений.

Бентли пропал 8 апреля, когда начался обстрел Донецка. Он уехал помогать пострадавшим, спустя время на месте обстрела был найден автомобиль американца, в котором лежали разбитый телефон, очки и бейсболка.

Позже главред издания «Русский час» Александр Коробко, где подрабатывал Бентли, в своем видеообращении заявил, что того задержали «неизвестные в военной форме». Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Коробко предположил, что местные военные могли случайно принять американца за шпиона и увезти к дознавателям. Аналогичного мнения придерживается и жена пропавшего.

Следствие установило, что в день пропажи в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Расселу Бентли физическое насилие и пытки, из-за которых мужчина умер. Подозреваемых в убийстве Бентли задержали.

64-летний Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях с 2014 года. Мужчина родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в местное ополчение. Позже он из-за возраста покинул вооруженные силы. Бентли женился на учительнице русского языка, получил российский паспорт и стал сотрудничать с государственными изданиями.

Ранее вдова военкора Бентли потребовала вернуть ей останки мужа.

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