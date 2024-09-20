На Украине заявили о разрушении объектов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о разрушении нескольких объектов инфраструктуры после взрывов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

По его словам, за сутки администрация получила несколько «сообщений о разрушении». При этом Федоров не уточнил назначение этих объектов.

Накануне Федоров сообщал, что ночью на части территории Запорожской области, контролируемой украинскими войсками, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов.

18 сентября украинские дроны массово атаковали Энергодар в Запорожской области. В ходе атаки был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Запорожской области диверсанта ГУР Украины приговорили к 18 годам колонии.