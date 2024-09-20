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Алаудинов назвал количество танков ВСУ, которые вторглись в Курскую область

Алаудинов заявил, что ВСУ вторглись в Курскую область на 200 танках

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Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины в августе вторглись в Курскую область на более чем 200 танках и большом количестве другой бронетехники. Об этом в Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На момент этого блицкрига в общей сложности на этом направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин <...> Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — заявил Алаудинов.

По данным Минобороны России, на 19 сентября в ходе боевых действий в Курской области украинские войска потеряли 122 танка, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, а по словам Алаудинова, из-за больших потерь бронетехники, ВСУ вынуждены использовать в том числе дорогую западную технику, вроде танков Leopard.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил о вылазках иностранных наемников в Курскую область.

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