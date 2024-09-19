Израильская армия атаковала пусковые установки и объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по 30 пусковым установкам и объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом в своем Telegram-канале сообщила израильская армия.

«На основе имеющихся разведданных ВВС Израиля нанесли удары по примерно 30 объектам террористической инфраструктуры «Хезболлах» и пусковым установкам, содержащим около 150 стволов, которые были готовы к запуску снарядов по израильской территории», — cказано в сообщении.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные также ударили по складам оружия в нескольких районах на юге Ливана.

19 сентября истребители Военно-воздушных сил Израиля сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Военные самолеты Израиля пролетели над Бейрутом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Ранее ЦАХАЛ утвердил планы войны на границе с Ливаном.