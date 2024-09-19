Украина за 2,5 года получила от Японии около $6,3 млрд поддержки

Киев получил от Токио порядка $6,3 млрд в период с февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация. Об этом сообщил глава украинского минфина Сергей Марченко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Япония является вторым донором финансовой поддержки среди всех стран мира — около 6,3 млрд долларов США с февраля 2022 года», — написал он.

Марченко подчеркнул, что Япония является одним из крупнейших доноров Украины.

До этого депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что именно Япония является единственной страной — участницей «Большой семерки» (G7), которая не поставляла Украине оружия, и поэтому может стать посредником в урегулировании конфликта с Россией.

11 августа бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того заявил, что Украина может распасться на три части, если не будет мирных переговоров. По его словам, такой сценарий возможен из-за отказа США и Великобритании от переговоров с РФ по Украине.

Ранее экс-дипломат Японии призвал Токио убедить США в необходимости переговоров по Украине.