Командиры «Хезболлы» не пострадали при взрывах пейджеров в Ливане

Командиры ливанского шиитского движения «Хезболла» не пострадали при массовых взрывах пейджеров. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хасан Насралла, сообщает РИА Новости.

По его словам, командиры не пострадали, поскольку пользовались старыми устройствами.

17 сентября в Ливане у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры.

Серия взрывов в стране на этом не закончилась: они раздались вновь 18 сентября. В ходе второй волны взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

В результате обеих атак пострадали тысячи человек.

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

По информации агентства Reuters, в планировании операции, которую израильтяне готовили более года, участвовало подразделение 8200 Армии обороны Израиля. Его специалисты изучали, как внедрить этап с начинением взрывчаткой в производственный процесс.

Ранее был назван возможный способ подрыва пейджеров в Ливане.