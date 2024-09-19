Дипломат заявил о причастности Запада к ударам ВСУ по гражданским объектам в РФ

Россия знает, что коллективный Запад предоставляет Киеву возможности своей разведки, чтобы наносить удары по российским гражданским объектам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, передает ТАСС.

«В России прекрасно осведомлены о роли иностранных военнослужащих в развертывании и эксплуатации поставленных натовцами вооружений, <...> для нанесения ударов по гражданским объектам на территории нашей страны», — заявил дипломат.

По словам Буякевича, в военно-стратегическом аспекте Украина не принимает самостоятельных решений. Кроме того, эта страна не располагает материально-техническими средствами, которые бы позволили ей самостоятельно вести боевые действия с использованием западных вооружений.

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ подчеркнул, что подобные действия являются «в чистом виде опосредованной войной против России и ее потенциала». Буякевич напомнил, что это противоборство, которое «безответственные политики в странах НАТО» стремятся в активной форме перевести в формат прямого военного столкновения сил РФ и альянса, станет «катастрофическим для глобальной безопасности исходом».

До этого Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения, которые запрещают Украине использовать западное вооружение для ударов по военным целям на территории России. 425 депутатов проголосовали «за», 131 — «против». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии выступили против ударов ВСУ вглубь России.