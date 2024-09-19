Путин осмотрел образцы БПЛА на заводе в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии Специальный технологический центр (СТЦ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидера страны сопровождали первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин.

СТЦ — один из лидеров по выпуску оборудования для радионаблюдения, защиты данных, систем радиоэлектронной борьбы, беспилотников и систем связи. Он поставляет оборудование армейским и силовым структурам. Основан в 2001 году.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах нарастить выпуск беспилотников в России более чем в пять раз.

В мае президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в 4 раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.

Ранее сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.