Российский корабль зашел с деловым визитом в порт Танзании

Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» осуществил деловой заход в порт Дар-эс-Салам в Танзании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Отмечается, что визит российского боевого корабля стал важным этапом в рамках выполнения задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

В Дар-эс-Салам экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, а также осуществит технический осмотр судна. Также командование корабля встретится с городскими и военными властями Танзании.

В августе в рамках дальнего похода отряд кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в Малаккский пролив между полуостровом Западная Малайзия и островом Суматра. 9 августа сообщалось, что тот же отряд кораблей ТОФ покинул индийский порт Кочин после делового захода. За время стоянки российские суда пополнили запасы. Для моряков организовали экскурсию по городу Кочин и товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими. Кроме того, экипаж посетил корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии.

Ранее главком ВМФ оценил готовность Тихоокеанского флота применить «самое мощное» оружие.