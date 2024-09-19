Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 13:10 (по московскому времени. — «Газета.Ru») пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 сентября украинские беспилотники атаковали Торопец. Жители насчитали не меньше 15 БПЛА. После удара начался пожар, прозвучала серия взрывов, жителей эвакуировали.

Последствия оказались крайне серьезными, в районе зафиксировали землетрясение из-за взрывов. В Торопецком округе Тверской области после пожара ввели временный запрет на посещение лесов.

В Торопце находится большой арсенал ракет и боеприпасов, который открывал находящийся ныне под арестом бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.