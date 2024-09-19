ЕК предупредила, что зимой Украина может остаться без света и воды

Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9ГВт мощностей, зимой жители могут остаться без света и воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В документе говорится, что в стране может возникнуть разрыв между доступным предложением электроэнергии и пиковым спросом, что чревато более серьезными перебоями. Теплоснабжение также находится под угрозой, а при похолодании могут быть перегружены внутренние поставки природного газа.

В начале сентября Еврокомиссия выделила €40 млн на энергоинфраструктуру Украины.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что из-за возникших проблем с электроэнергией Украине предстоит пережить тяжелую зиму в 2024 году.

Ранее стало известно о неожиданной угрозе для энергосистемы Украины.