Военный конфликт на Украине может закончиться до весны следующего года, так как США призывают Киев готовиться к выборам. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники.

«В Киеве и западных столицах в целом существует убеждение, что в 2025 году боевые действия прекратятся, в любом из возможных форматов. Несколько источников подтвердили, что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году», — утверждается в публикации.

Журналисты отмечают, что проведение выборов президента означает отмену в стране военного положения. Отмечается, что после долгих дискуссий Украина и Соединенные Штаты согласились с тем, что проведение выборов главы государства до конца военного конфликта невозможно.

При этом, по оценке одного из собеседников издания, со дня прекращения огня до выборов президента на Украине может пройти более полугода.

До этого отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что у России больше нет желания вести переговоры с США и Украиной после нападения украинских войск на Курскую область, теперь Москва не будет учитывать интересы Киева и Вашингтона при урегулировании конфликта.

Ранее Макгрегор предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.