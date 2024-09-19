Эстония закупит муляжи вооружений на $10 млн

Власти Эстонии объявили конкурс на закупку муляжей вооружений на $10 млн. Об этом сообщило американское издание Defense News.

Эстонский центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку и определил срок подачи заявок до конца сентября. Уточняется, что в приоритете — модели настоящих систем вооружений, снарядов, а также коммуникационного оборудования и радаров. Помимо этого, требуется помощь в установке и обслуживании этих муляжей.

В понедельник на юге Эстонии открылась новая военная база Reedo у границы с Россией. Она находится в населенном пункте Йуба и включает в себя 14 строений. Ее вместимость составляет до тысячи человек. Ожидается, что там разместят вторую эстонскую бригаду и контингент войск других стран НАТО.

До этого НАТО поставило перед ВС Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.

Ранее в Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией.