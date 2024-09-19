Боец «Ахмата» рассказал, как они с товарищами две недели сдерживали ВСУ у Суджи

Бойцы спецназа «Ахмат» две недели сдерживали продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Суджа в Курской области. Об этом рассказал заместитель командира бронегруппы сводного артиллерийского отряда «Пресса» в составе «Ахмата», пишет РИА Новости.

По информации агентства, мужчина имеет позывной «Каплодий». Он уточнил, что в сражениях на упомянутом участке фронта принимали участие два танковых экипажа бронегруппы и члены 1-го штурмового отряда «Ахмата».

«Это легендарный танковый экипаж [командира «Хикава»], как мы его называем, потому что они и еще один экипаж <...> много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели оборону, буквально двумя экипажами», — сказал «Каплодий».

Он подчеркнул, что некоторые члены танковых экипажей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ и сейчас находятся в госпитале. Но их жизням ничего не угрожает.

Как отметил заместитель командира, украинские войска продолжают попытки прорваться вглубь территории РФ. Однако они сталкиваются с мощным сопротивлением, в том числе в виде огня артиллерии и танковых ударов.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области.