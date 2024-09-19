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В США предупредили НАТО об угрозе из-за проверки F-16 Россией

TNI раскрыл, чем изучение обломков F-16 российскими военными угрожает НАТО

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Военная хроника/VK

Изучение обломков переданных ВСУ F-16 российскими военными создает угрозу безопасности НАТО. Такое мнение выразил экс-сотрудник конгресса США и аналитик Брэндон Вейхерт в статье для журнала The National Interest.

«Если эти самолеты (истребители F-16. — Газета.Ru) ждет уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолеты», — предупредил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее Украину предупредили о рисках использования F-16.

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