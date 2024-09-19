Российский танкист рассказал о взятии «опорника» ВСУ с минимальными потерями

Оператор танка Т-80БВМ ВС РФ с позывным «Депутат» рассказал о взятии опорного пункта ВСУ с минимальными потерями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, экипаж танка «Южной» группировки российских войск прорвал украинскую оборону на одном из участков фронта на Донецком направлении, тем самым обеспечив проход российской пехоты к укрепленным позициям ВСУ.

«Пошли пехоту заводить, ... мы идем первые, за нами еще две БМП (боевых машины пехоты. — «Газета.Ru») ... уже вышли на прямую наводку <...> я прям видел, как разлетались блиндажи, человека четыре стали убегать, я им еще вдогонку бросил <...> У нас минимальные потери там. Пару, может, было там трехсотых (раненых. — «Газета.Ru»)», — поделился боец.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России в Курскую область в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.

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