Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский танкист рассказал о взятии «опорника» ВСУ с минимальными потерями

РИА Новости: экипаж танка помог взять «опорник» ВСУ с минимальными потерями

close
РИА «Новости»

Оператор танка Т-80БВМ ВС РФ с позывным «Депутат» рассказал о взятии опорного пункта ВСУ с минимальными потерями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, экипаж танка «Южной» группировки российских войск прорвал украинскую оборону на одном из участков фронта на Донецком направлении, тем самым обеспечив проход российской пехоты к укрепленным позициям ВСУ.

«Пошли пехоту заводить, ... мы идем первые, за нами еще две БМП (боевых машины пехоты. — «Газета.Ru») ... уже вышли на прямую наводку <...> я прям видел, как разлетались блиндажи, человека четыре стали убегать, я им еще вдогонку бросил <...> У нас минимальные потери там. Пару, может, было там трехсотых (раненых. — «Газета.Ru»)», — поделился боец.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России в Курскую область в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами