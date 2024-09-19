Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник бежит из Гродовки», — отметил источник.

Он обратил внимание, что свои позиции украинские солдаты «практически полностью покинули». В поселке остались лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления.

В четверг, 19 сентября, стало известно, что ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Накануне украинскую БМП уничтожили ударом FPV-дрона в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры ликвидации техники.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).