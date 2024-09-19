«Хезболла» атаковала позиции ЦАХАЛ на границе

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по четырем позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на приграничных территориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

«В ответ на вражеские удары по домам жителей поселения Маждаль Селем и Блида бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами «Катюша» по расчету артиллерии враждебного Израиля в Неве Зив», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также движение нанесло удары по штабу 810-й бригады «Хермон» ЦАХАЛ, казарме в Бейт Хилял и опорному пограничному пункту Байяд-Блида.

Ситуация на границе двух государств обострилась после массового подрыва средств связи в разных районах Ливана. В министерстве информации республики назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

По данным Центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана, в результате взрыва средств связи пострадали более 450 человек, 20 спасти не удалось.

Ранее Нетаньяху пообещал обеспечить безопасность на границе с Ливаном.