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«Хезболла» атаковала позиции ЦАХАЛ на границе

Бойцы «Хезболлы» нанесли удар по четырем позициям армии Израиля на границе

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Global Look Press

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по четырем позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на приграничных территориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

«В ответ на вражеские удары по домам жителей поселения Маждаль Селем и Блида бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами «Катюша» по расчету артиллерии враждебного Израиля в Неве Зив», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также движение нанесло удары по штабу 810-й бригады «Хермон» ЦАХАЛ, казарме в Бейт Хилял и опорному пограничному пункту Байяд-Блида.

Ситуация на границе двух государств обострилась после массового подрыва средств связи в разных районах Ливана. В министерстве информации республики назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

По данным Центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана, в результате взрыва средств связи пострадали более 450 человек, 20 спасти не удалось.

Ранее Нетаньяху пообещал обеспечить безопасность на границе с Ливаном.

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