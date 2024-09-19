Военкоры сообщили о не менее восьми ударах «Искандерами» по Харькову

По украинскому городу Харьков нанесли не менее восьми ударов из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

Подробности произошедшего и характер поражения не уточняется.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. На текущий момент компетентные органы продолжают осмотр попаданий, добавил глава города.

Накануне заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал, что украинские власти выдали падение собственной зенитной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны Вооруженных сил РФ. Он отметил, что сотрудники жилищно-коммунальных услуг в ночное время закрыли центральную часть парка, чтобы провести ликвидацию последствий удара.

14 сентября агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Харькове. В публикации не привели подробности происшествия.

Ранее ВС РФ поразили спецназ Нацгвардии Украины тремя ударами ФАБ-1500.