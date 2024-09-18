Установлена личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции

Второй наемник ВСУ из Франции Квентин Эванно, который участвовал в изнасиловании жительницы села Глубокое Харьковской области, принимал участие в боевых действиях в Херсонской области вместе с другим подозреваемым Максимом Барратом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую администрацию ВГА Харьковской области.

Отмечается, что о Эванно прибыл на Украину в июле 2023 года. В мае 2024 года он вместе с Барратом был переброшен на Волчанское направление. Судя по фотографиям, Эванно придерживается нацистских взглядов, на кадрах много нацистской символики.

15 августа заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк сообщил, что первым предполагаемым насильником является 35-летний гражданин Республики Франция по имени Баррат Максим Роджер Генри. Установлено, что мужчина участвовал в боях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

При этом у Генри уже есть судимость за домашнее насилие в отношении своей жены, обратил внимание Лисняк.

До этого жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. По ее словам, пьяные наемники ворвались к ней в дом, избили и изнасиловали. При этом она вспоминает, что они говорили по-французски. Женщина призналась, что после случившегося она несколько дней просидела в погребе, боясь выйти наружу. Через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.

Ранее на Украине захотели ввести проверки для иностранцев в ВСУ.