Российские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области, впервые столкнулись с танком немецкого производства Leopard. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

Корреспондент обратил внимание на сводку Минобороны России, заметив, что среди уничтоженной на Курском направлении техники есть иностранный танк.

«Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску», — написал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что российские войска разбили подразделение сил специальных операций (ССО) Украины и отряд американской частной военной компании (ЧВК) Forward в районе города Суджа в Курской области.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный был против вторжения в Курскую область. Он аргументировал свою точку зрения тем, что у Киева отсутствовал четкий план на случай успешного прорыва границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель атаки на российское приграничье.