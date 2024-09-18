Землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировано после удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торопце Тверской области. Подземные толчки были зафиксированы мониторинговым сервисом Volcano Discovery.

Землетрясение было зафиксировано в 3.56 по Москве. Отмечается, что после первого землетрясения было зафиксировано семь толчков различной магнитуды, от 2 до 2,7.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Тверскую область с помощью беспилотников из-за склада боеприпасов.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.