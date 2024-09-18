Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часове Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Украинское сопротивление в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что это произойдет так же, как это было в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале текущего года. Меркурис подчеркнул, что после этого станет ясно, что ВСУ «больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах».

По словам эксперта, в результате боевых действий эти территории могут перейти под контроль российских войск. При этом Меркурис отметил, что ситуация на поле боя в целом продолжает развиваться все в более быстром темпе. Эксперт предположил, что в результате может произойти «украинский военный коллапс».

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы РФ постепенно продвигаются в Донецкой народной республике и могут взять под свой контроль такие города, как Покровск и Часов Яр, что создаст предпосылки для полного освобождения региона от ВСУ.

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