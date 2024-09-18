Reuters выяснил, что Моссад заложил взрывчатку в 5 тыс. пейджеров «Хезболлы»

Разведка Израиля Моссад заложила немного взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, которые были заказаны ливанским движением «Хезболла». Об этом заявило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Разведка Моссад заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров , заказанных ливанским движением «Хезболла» за несколько месяцев до взрывов», — утверждается в публикации.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Кремле отреагировали на серию взрывов пейджеров в Ливане.