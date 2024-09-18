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Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО

Белоруссия рассчитывает на диалог со странами НАТО в рамках Венского документа

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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия надеется на возобновление прагматичного диалога с государствами – членами Североатлантического альянса в рамках Венского документа. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко, его слова приводит сайт оборонного ведомства республики.

По его словам, возобновление диалога в рамках документа позволило бы снять ряд острых вопросов деятельности вооруженных сил, в том числе в приграничных районах.

«Выражаем надежду, что объективная оценка возможностей Венского документа, региональных мер доверия и безопасности позволит как граничащим с Республикой Беларусь государствам, так и другим странам принять единственное верное решение и вернуться к прагматичному диалогу», — заявил он.

По словам генерал-майора, в Белоруссии уверены, что многие острые вопросы, которые каким-либо образом связаны с деятельностью вооруженных сил, как в целом, так и в приграничных районах в частности, будут сняты.

8 сентября Совбез Белоруссии сообщил о нахождении 14-тысячной группировки Вооруженных сил Украины на границе с республикой.

Ранее в Белоруссии заявили о крупной группировке ВС Польши на границе.

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