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Жителям Торопца в Тверской области разрешили вернуться домой

Руденя: жители города Торопец Тверской области могут вернуться домой

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Подслушано Торопец/vk.com

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил в своем Telegram-канале, что жители города Торопец, ранее эвакуированные из-за атаки БПЛА, могут вернуться домой.

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома», — пояснил Руденя.

Он добавил, что в городе работают все коммунальные службы и вся инфраструктура.

Ранее в ЛДПР предложили расширить систему информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, используя для этого смс, звонки и оповещения в соцсетях.

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