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В Эстонии открылась новая военная база на границе с Россией

ERR: на юге Эстонии открылась новая военная база у границы с РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На юге Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Уточняется, что базу назвали Reedo, она включает в себя 14 строений. Новая база находится в населенном пункте Йуба, недалеко от города Выру. По данным агентства, ее вместимость составляет до тысячи человек. Ожидается, что там разместят вторую эстонскую бригаду и контингент войск других стран НАТО.

ERR отмечает, что Reedo будет использована «в качестве точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами Североатлантического альянса».

18 сентября начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус заявил, что альянс поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.

До этого сообщалось, что новое правительство Эстонии планирует сократить социальные выплаты малоимущим гражданам из-за их недостаточного вклада в экономику страны.

Ранее в Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией.

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