В Смоленской области предотвратили атаку украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, украинские бойцы пытались атаковать российский субъект в темное время суток. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в Ельнинском, Вяземском, Рославльском и Духовщинском районах.

«От лица всех смолян благодарю наших защитников — личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу», — подчеркнул Анохин.

Губернатор добавил, что в результате атаки никто из жителей области не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 18 сентября Telegram-канал Baza сообщил о падении украинского БПЛА на дороге в городе Ельня, расположенном в Смоленской области. Как рассказали журналисты, беспилотник сбили российские системы противовоздушной обороны.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее в Тверской области из-за атаки дронов ВСУ объявили частичную эвакуацию одного из городов.