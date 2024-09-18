Украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

На станции отметили, что в настоящее время сохраняется опасность атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Энергодара, который является городом-спутником ЗАЭС.

11 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ более 10 раз пытались атаковать объекты энергетики региона. Он уточнил, что атаки были зафиксированы на подстанции в Васильевском районе, Днепрорудном, Мелитополе и поселке городского типа Михайловка.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС не будут перезапускать реакторы, пока не решатся вопросы безопасности объекта. Он отмечал, что в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на станции российские саперы нашли взрывоопасные боеприпасы вблизи нее.

В начале сентября Гросси описал ситуацию на ЗАЭС как нестабильную и хрупкую. В преддверии своей поездки на объект он призывал «любой ценой» не допустить ядерной аварии.

Ранее глава «Росатома» назвал условие для перезапуска ЗАЭС.