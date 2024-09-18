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В Запорожской области вынесли приговор украинскому диверсанту

В Мелитополе диверсанта ГУР Украины приговорили к 18 годам колонии

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Мелитопольский межрайонный суд в Запорожской области приговорил к 18 годам колонии диверсанта, который действовал по заданию главного управления разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Согласно сообщению ведомства, гражданин Украины Николай Будовский готовил диверсии против военнослужащих РФ. По версии следствия, координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники ГУР МО Украины. Взрывчатку мужчина планировал заложить на маршруте движения колонны российской военной техники, однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

8 сентября российский боец с позывным «Фанат» рассказывал, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР).

В начале августа суд Херсонской области вынес приговор участнику незаконного вооруженного формирования в виде лишения свободы сроком в три года и шесть месяцев.

Ранее суд приговорил к 18 годам диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму.

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