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В Израиле перехватили минимум два ракетных снаряда

Ynet: силы ПВО Израиля перехватили минимум два ракетных снаряда

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Tsafrir Abayov/AP

Силы противоракетной обороны в Израиле смогли перехватить минимум два ракетных снаряда вблизи границы с Ливаном. Об этом сообщил портал Ynet.

В связи с этим в Тверии, городе на западном берегу Галилейского моря, объявлялась воздушная тревога. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, представитель ЦАХАЛ сообщил, что в районе Тверии был перехвачен БПЛА.

Накануне в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Издание Al Jazeera написало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за подрыва пейджеров.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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