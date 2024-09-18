Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК «Тор-М2»

Минобороны России: расчет ЗРК «Тор-М2» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки российских войск «Центр» сбили ракету Storm Shadow в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, получив боевую задачу, зенитчики направились в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв в район, они перевели ЗРК из походного положения в боевое и начали осуществлять мониторинг.

«Совместная работа с военнослужащими расчета комплекса обнаружения цели позволила оперативно выявить пуск ракет Storm Shadow. При появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения произвели их уничтожение», — заявили в Минобороны.

Там отметили, что оперативная работа расчета «Тор-М2» позволила предотвратить возможные угрозы.

Утром 17 сентября министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. По данным ведомства, 15 дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами