Российские военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК «Тор-М2»

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки российских войск «Центр» сбили ракету Storm Shadow в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, получив боевую задачу, зенитчики направились в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв в район, они перевели ЗРК из походного положения в боевое и начали осуществлять мониторинг.

«Совместная работа с военнослужащими расчета комплекса обнаружения цели позволила оперативно выявить пуск ракет Storm Shadow. При появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения произвели их уничтожение», — заявили в Минобороны.

Там отметили, что оперативная работа расчета «Тор-М2» позволила предотвратить возможные угрозы.

Утром 17 сентября министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. По данным ведомства, 15 дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.