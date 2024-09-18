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Российские военные подорвали мост, по которому ВСУ перебрасывали резервы

Минобороны заявило, что ВС РФ подорвали мост в районе Времевского выступа

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска подорвали мост, по которому Вооруженные силы Украины перебрасывали резервы в районе Времевского выступа. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Штурмовики мотоотряда группировки войск «Восток» провели операцию по подрыву моста, используемого противником для подвоза резервов в районе Времевского выступа», — заявили в ведомстве.

Для этой цели, отметили в Минобороны, военные РФ использовали «метод внезапности».

В штурмовики мотоотряда берут бойцов с соответствующей подготовкой, добавили в министерстве.

Времевский выступ — небольшая территория на возвышенности, которая находится под контролем ВС РФ, на стыке Запорожской области и ДНР.

17 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что российские военнослужащие уничтожили ключевые для логистики Вооруженных сил Украины автомагистрали в районе Покровска. По его данным, в районе населенного пункта были уничтожены три моста.

Ранее военкор заявил о предстоящих ожесточенных боях за Северск.

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