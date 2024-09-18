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США накапливают противокорабельное оружие для сдерживания Китая

Reuters: США накапливают противокорабельные боеприпасы для сдерживания КНР в ИТР

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Master Sgt. Russ Scalf

США накапливают арсенал многочисленного и легко изготавливаемого противокорабельного оружия в рамках усилий по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американского ВПК, экспертов и правительственные документы.

«Это естественный ответ на действия Китая», — сказал агентству старший аналитик Австралийского института стратегической политики Юан Грэм, имея в виду китайский арсенал кораблей и обычных баллистических ракет, включая те, которые предназначены для атаки на суда.

США активизировали испытания бомб QUICKSINK, которые могут отслеживать движущиеся объекты, в том числе корабли.

По мнению экспертов, Китай по-прежнему будет иметь большое преимущество в количестве противокорабельных ракет и сможет размещать их на своей территории, но увеличение производства QUICKSINK в США сократит этот разрыв, подвергнув 370 или около того военных кораблей Китая большему риску во время любого будущего конфликта, чем они подвергались с тех пор, как Пекин начал модернизировать свои вооруженные силы.

По словам одного из источников агентства, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США уже много лет хочет получить тысячи единиц QUICKSINK.

В августе сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР.

Ранее сообщалось о проблемах США при модернизации ядерного арсенала.

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