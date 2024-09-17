Военкор заявил о предстоящих ожесточенных боях за один из городов в ДНР

Вооруженные силы России будут вести ожесточенные бои за город Северск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«За Северск, выступающий «центром прикрытия» для группировки ВСУ на Краснолиманском и Славянско-краматорском направлениях, будут идти ожесточенные бои», — написал он.

По словам военкора, в настоящее время российские войска неспешно, но уверенно продвигаются к этому населенному пункту.

17 сентября стало известно, что город Украинск, который находится в ДНР, перешел под контроль военнослужащих ВС России.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что бойцы группировки российских войск «Север» освободили два населенных пункта в Курской области: деревню Успеновка и село Борки.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.