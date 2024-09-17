Военкор рассказал об обстоятельствах исчезновения оператора БПЛА «Гудвина»

Оператор БПЛА Дмитрий Лысаковский (позывной «Гудвин») пропал без вести после удара дрона-камикадзе по расположению. Об этом сообщил в Telegram-канале российский военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Вечером 12 сентября они ушли с позиции на ночлег в частный одноэтажный шлакоблочный дом и его подвальное помещение <...> Около 22 часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА «Баба Яга» противотанковой мины ТМ-62, несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», погибли. Другие получили ранения. «Гудвина» пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — пишет Коц.

Военный корреспондент добавил, что эти данные являются информацией источника, который знаком со следственными действиями вокруг обстоятельств гибели операторов БПЛА.

До этого супруга российского военнослужащего «Гудвина» с позывным «Ежик» прокомментировала ситуацию вокруг следствия.

Супруга военнослужащего рассказала, что она до сих пор не может получить информацию о местонахождении тела «Гудвина». По словам «Ежика», сейчас военнослужащий числится пропавшим без вести.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина».