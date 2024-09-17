В США рассказали о подготовке Пентагона к возможному противостоянию с Китаем

США восстанавливают военный аэродром для своих Военно-воздушных сил (ВВС) на острове Тиниан в Тихом океане в рамках подготовки к возможному противостоянию с Китаем. Об этом сообщает американское издание Newsweek, ссылаясь на спутниковые снимки и представителя ВВС США.

«Заросший аэродром на небольшом острове в Тихом океане… сейчас восстанавливается ВВС США, которые готовятся к возможной будущей схватке с Китаем», — отмечается в материале.

По данным издания, восстановление аэродрома обойдется Пентагону в $500 тысяч. Когда проект будет реализован — пока неизвестно.

Автор статьи пишет, что восстановление аэродрома на острове Тиниан является частью доктрины Agile Combat Employment (ACE), которая предполагает размещение военных сил США малыми группами по удаленным друг от друга местам планеты для того, чтобы усложнить потенциальному противнику задачу по их уничтожению.

Журнал напомнил, что именно с аэродрома на острове Тиниан вылетели в 1945 году американские бомбардировщики США, которые сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

Ранее политолог предрек «войну троянского типа» между США и Китаем.