Названа сумма, за которую Пашаев согласился помогать Блиновскому

Бывший адвокат Эльман Пашаев согласился освободить семейную пару бизнесменов Блиновских от уголовной ответственности за 45 млн рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.

Следствие утверждает, что Пашаев и Блиновский встретились в феврале 2024 года для того, чтобы обсудить план — Пашаев пообещал, что сможет освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности по возбужденному уголовному делу.

После переговоров, Пашаев получил крупную сумму денег. В данный момент Пашаев задержан.

До этого мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского заметили в Москве.

Бизнесмена Алексея Блиновского признали потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Журналисты отмечали, что в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях. По предварительной информации, именно Пашаев мог убедить Блиновского отправиться на СВО. Не исключено, что бывший адвокат заверил бизнесмена, что этот шаг поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В ведомстве считают, что в феврале 2024 года фигурант убедил Блиновского, что за крупную сумму денег он якобы сможет освободить их с женой от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов.

Ранее стало известно, когда Пашаева в последний раз видели на передовой.