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Американский военный рассказал, как смог вступить в ряды ВС РФ

Инструктор Харрис рассказал, что на пути в РФ его арестовывали четыре раза

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Американский инструктор по снайперской подготовке Дэниэл Харрис, проходящий службу в Вооруженных силах России, рассказал, что поездка в РФ стала одним из самых сложных испытаний в его жизни. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, как только западные спецслужбы узнали, что опытный военнослужащий собирается вступить в ряды российской армии, устроили на него облаву.

«Меня арестовывали четырежды — в частности, в Турции и в Дубае. Власти США что хотят, то и делают по всему миру. И страны, которые их не поддерживают, должны быть в ужасе, что на них могут наложить санкции. Но все, что я хотел, это помочь защитить людей», — сказал военный.

Он добавил, что теперь ему запрещен въезд в США, а банковский счет заблокирован.

Харрис также поделился, что был в ужасе, когда узнал, что украинские военные 8 лет обстреливали мирные города Донбасса. По словам инструктора, раньше он безоговорочно доверял властям США, однако, начав искать правду о конфликте на Украине, «все перевернулось на 180 градусов».

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