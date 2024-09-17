На Западе отметили новые успехи России под Покровском

Армия России теснит украинские войска в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), продолжая наступление в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов к юго-востоку от Покровска, важного логистического узла, соединяющего некоторые важнейшие железнодорожные маршруты Украины», — говорится в материале.

В издании отмечают, что, согласно заявлениям украинской стороны, ситуация в Донбассе для ВСУ несколько выправилась, поскольку России якобы пришлось перебросить некоторые подразделения из региона для отражения атаки на Курскую область.

При этом сразу несколько солдат ВСУ сообщили Politico, что военному командованию вскоре после начала вторжения в РФ пришлось перебросить часть войск обратно в Донбасс, чтобы сдержать натиск россиян. Также отмечается, что потери ВСУ в ДНР быстро растут.

12 сентября телеканал LCI сообщал, что украинские военные в Покровске вынуждены скрываться в гражданской одежде, поскольку пророссийски настроенные жители города делятся информацией об их передвижении с РФ.

Ранее экс-полковник СБУ заявил об угрозе обвала фронта ВСУ в районе Покровска.