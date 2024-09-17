Активность артиллерии ВСУ в Донбассе снизилась из-за нехватки солдат

Украинские войска стали реже наносить удары по Лисичанску в Луганской народной республике (ЛНР) из-за нехватки солдат. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Снижение активности украинской артиллерии, вероятнее всего, связано с переброской ее на другие проблемные участки украинских боевиков», — объяснил специалист.

При этом Марочко отметил, что, несмотря на снижение интенсивности ударов по Лисичанску, подразделения ВСУ продолжают сбрасывать бомбы с беспилотников и активно используют барражирующие боеприпасы.

8 сентября американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ испытывают «катастрофическую нехватку» подкреплений на фоне продвижения российских войск в Донбассе. Авторы статьи отметили, что особенно сложная ситуация возникла у подразделений, расположенных в районе Красноармейска (Покровск) и других местах восточной линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось о случае в ДНР, где украинский офицер сдался в плен ВС РФ из-за нехватки бойцов в его роте.