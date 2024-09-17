В России разработали беспилотное «летающее крыло»

Российские инженеры разработали новый беспилотный летательный аппарат в форме «летающего крыла», обладающий высокой грузоподъемностью и прочностью, предназначенный для разведывательных операций и нанесения ракетных ударов. Об этом сообщила ТАСС группа волонтеров-разработчиков из Ярославля.

По словам создателей аппарата, он отличается повышенной устойчивостью к повреждениям и способен выполнять функции разведчика, камикадзе и ретранслятора связи. Вес самого крыла составляет 3 кг, а полная взлетная масса достигает 10 кг. Фюзеляж выполнен из фанеры, а крыло — из пенопласта. Беспилотник уже используется на Луганском направлении специальной военной операции, а также планируется его применение на Запорожском фронте, добавил разработчик.

«Конструкция оказалась очень прочной. Недавно при посадке мы не заметили кочку в траве, и аппарат перевернулся на пять метров. В результате лишь небольшая вмятинка на крыле, остальная часть осталась целой. Кроме того, мы отправляли беспилотник на передовую — у ребят не было опыта управления, и они несколько раз застряли в земле. Тем не менее аппарат продолжает взлетать и лететь», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в соответствии с запросами военных из зоны СВО, беспилотник может быть оснащен ракетами.

До этого сообщалось, что Московский авиационный институт (МАИ) работает над созданием коммерческой версии беспилотного охранника «Контур». Этот беспилотник оснащен программным обеспечением собственной разработки, способным определять противоправное поведение людей и распознавать подозрительные предметы.

Ранее в РФ начали разработку комплексной защиты от дронов.