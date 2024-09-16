В ГТРК «Белгород» опровергли новость о гибели своего военкора

Директор гостелерадиокомпании (ГТРК) «Белгород» Надежда Власова в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла сообщение о гибели журналиста Александра Коробова.

По словам Власовой, военкор находится в московской больнице. Характер травм, полученных журналистом, она не уточнила.

16 сентября Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) сообщило, что Коробов был убит в Белгороде. Спецслужба опубликовала видео, на котором похожий на российского военкора человек идет по улице в светлое время суток, а во второй части мужчина в другой одежде лежит в темноте с проломленной головой. В ГУР Коробкова обвинили в преступлениях против украинского народа.

В августе украинский дрон атаковал внедорожник, в котором находился военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в окрестностях Суджи.

Изначально сообщалось, что Поддубного не удалось спасти. Первым об этом написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин, но через некоторое время удалил свой пост и опубликовал видео с извинениями перед Поддубным и его родственниками. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Поддубный рассказал, как чувствует себя спустя месяц после удара БПЛА.