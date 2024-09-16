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Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

Генштаб ВСУ назвал самым горячим Кураховское направление фронта

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в своем Telegram-канале, что самым горячим направлением для украинской армии является Кураховское.

«Самое горячее сегодня Кураховское направление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также боестолкновения проходят на Покровском направлении.

13 сентября в Генштабе ВСУ также заявляли, что Кураховское направление фронта для ВСУ является наиболее «горячим». Населенный пункт Курахово находится к западу от Донецка и Марьинки.

6 сентября главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN отметил, что ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте.

Ранее Риттер заявил, что два фронта ВСУ находятся в критическом состоянии.

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