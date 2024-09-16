Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В небе над Курской областью сбили ракету ВСУ

Смирнов: средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

close
Olga Sokolova/Global Look Press

В небе над Курской областью была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

Смирнов также напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к осколкам снарядов, и тем более трогать их руками. О такого рода находках нужно сообщать по телефонному номеру 112.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

16 сентября сотрудники Росгвардии ликвидировали группу украинских военнослужащих на территории Курской области.

Украинские военные находились в лесном массиве. Установить их точное местоположение удалось при помощи БПЛА. При этом изначально об их появлении в Курской области представителям федеральной службы рассказали жители расположенного рядом населенного пункта.

Ранее российский Су-34 поразил живую силу и технику ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами