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В США назвали подходящее время для переговоров Украины и России

Риттер: Украине необходимо приступить к переговорам с Россией до зимы

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Depositphotos

Для Соединенных Штатов и Украины будет выгодно согласиться на участие в мирных переговорах с Россией до наступления зимы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем.

«Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход, но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку», — отметил он.

По мнению Риттера, если Украина не согласится участвовать в мирных переговорах до конца текущего года, то страна может понести «колоссальные потери» до начала весны.

«Если переговоры не состоятся, то зима будет разрушительной для Украины. И следующее окно возможностей сможет открыться только весной, но на этот раз Украина не будет иметь никакой переговорной позиции, так как она уже будет разгромлена», — пояснил эксперт.

До этого бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что Украине и ее союзникам необходимо добиться мира с Россией, пока это еще не поздно.

Ранее в НАТО заявили о необходимости диалога с РФ для завершения конфликта на Украине.

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